UFFICIALE – Report da Castel Volturno, partenza per Roma domani. Mertens out, le ultime su Koulibaly

Il Napoli di Gennaro Gattuso si è ritrovato stamattina in quel di Castel Volturno per affrontare il penultimo allenamento prima della delicata trasferta in casa della Lazio (sabato, ore 18).

Come anticipato, Mertens non ha fatto parte del gruppo, essendo restato in Belgio per continuare le proprie cure. Questo il report:

“La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione col pallone.

Successivamente lavoro atletico finalizzato alla velocità.

Di seguito esercizi di possesso palla e seduta tecnico tattica.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie e lavoro differenziato per Koulibaly. Terapie per Ghoulam.

Domani seduta pomeridiana e poi partenza per Roma“.