Secondo quanto riportato dall’ultima edizione di Sky Sport, è grande emergenza in difesa in casa Napoli. Oltre a Koulibaly, Makismovic e Luperto (non al meglio), anche Meret rischia di saltare la sfida con la Lazio in programma per sabato alle 18. Motivo per il quale, Gattuso sarebbe costretto a schierare la stessa difesa vista nella partita contro l’Inter, l’unica differenza sarebbe proprio la titolarità di Ospina al posto dell’ex portiere della Spal.