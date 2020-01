Sky – Fabian Ruiz via a gennaio? Le ultime sul futuro dello spagnolo

Con l’arrivo di Diego Demme e quello imminente di Stanislav Lobotka, a centrocampo bisognerà necessariamente sacrificare un posto, per permettere ad uno dei nuovi acquisti di giocare nel ruolo di vertice basso. Non solo per il mercato di gennaio, ma il Napoli guarda a possibili obiettivi in mezzo al campo anche per la prossima stagione, tra i quali Sofyan Amrabat del Verona. L’avvento di due nuovi colpi a centrocampo, però, non vogliono dire che uno di quelli già presenti in rosa andrà via. Fabian Ruiz è sicuramente uno dei calciatori più chiacchierati del momento, ma è sicuramente da escludere un suo possibile addio già a gennaio. Lo spagnolo probabilmente lascerà Napoli in estate, sul suo cartellino ci sono top club europei come Barcellona, Real Madrid e il Manchester City di Guardiola. Lo riferisce Sky Sport.