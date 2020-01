Dopo aver ufficializzato Amato Ciciretti, l’Empoli continua a pescare in casa Napoli per rinforzare la rosa in vista del girone di ritorno. Circa un’ora fa, anche Gennaro Tutino è arrivato presso la sede della squadra toscana accompagnato dal suo agente, Vincenzo Pisacane. Dopo la breve esperienza all’Hellas Verona, Tutino è pronto a ripartire dalla Serie B. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.