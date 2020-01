Nuovo difensore per la Sampdoria: Lorenzo Tonelli arriva in prestito dal Napoli con una operazione praticamente definita. Il giocatore domani potrebbe essere già a Genova per unirsi alla squadra di Claudio Ranieri. Ritorna in maglia blucerchiata che aveva già indossato nella passata stagione con 19 presenze e 1 gol. E’ lui il prescelto dopo le difficoltà per Simon Kjaer dell’Atalanta.