Verso il match, Inzaghi dovrà fare a meno di un centrocampista: salta il Napoli

Conclusa la diciottesima giornata, la Serie A si proietta sul prossimo turno di campionato. Il Napoli affronterà, sabato alle 18, la Lazio di Simone Inzaghi, all’Olimpico di Roma.

L’allenatore biancoceleste, però, nella sfida contro gli uomini di Gattuso, dovrà fare a meno di Marco Parolo: quinto cartellino giallo stagionale per lui che salterà la gara con il Napoli. Per Danilo Cataldi e Stefan Radu, invece, si è trattato del quarto cartellino giallo stagionale: i due calciatori biancocelesti entreranno in diffida a partire dal prossimo incontro di campionato.