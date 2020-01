Dopo aver ceduto Diego Demme al Napoli per circa 15 milioni di euro, il Lipsia si è attivato sul mercato in entrata per cercare un suo degno sostituto. Il nome in cima alla lista della squadra tedesca è quello di Benjamin Henrics, attualmente in forza al Monaco. Spesa complessiva intorno ai 25 milioni. Il centrocampista tra poco lascerà Montecarlo per volare in Germania. Lo riferisce la redazione di Tuttomercatoweb.