Sky – Asse Politano-Llorente, a Conte serve un attaccante: c’è una possibilità

Il giornalista di Sky Sport, Dario Massara, ha svelato ulteriori aggiornamenti in merito allo scambio Politano–Llorente. A Conte serve uno come lo spagnolo, inoltre Gattuso gradisce l’ex Sassuolo.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“C’è ancora una possibilità per lo scambio Politano–Llorente, ma la pista non è più così calda come prima. Ad Antonio Conte serve un calciatore come alternativa a Lukaku, mentre a Gennaro Gattuso piace Politano, il quale potrebbe essere un tassello importante per il tridente di Ringhio nel 4-3-3″.