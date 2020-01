CdS: “Napoli su Rrahmani, ma De Laurentiis culla un super colpo…”

Ci sarà un giorno, neanche così lontano, in cui la rivoluzione si realizzerà e sul serio: finirà questo ciclo, quello dei classe ’91, si ricomincerà daccapo e non da zero, provando a rinfrescare il Napoli, a rinnovarlo dentro, a sistemargli, se possibile, anche l’ anima, ch’ è andata spegnendosi progressivamente.

Quando arriverà giugno, nascerà un’ altra squadra, assai diversa da questa, e nella quale Cristiano Giuntoli, che sa bene di non poter sbagliare, vorrebbe inserire, per cominciare, Sofyan Amrabat (24) e Amir Rrahmani (26 tra un mese); però questo può essere un inizio, parziale, di un rinnovamento che avrà basi più ampie ed a cui serviranno prospettive più invitanti e una qualità appagante. Ci sono vari interrogativi da risolvere (da Hysaj a Mario Rui, che volevano andar via e sono rimasti) e poi semmai riemergeranno le tentazioni del recente passato (gli inglesi per Koulibaly e i francesi per Allan) ma soprattutto ci saranno certezze da regalarsi, al di là del primo, iniziale innesto di Amrabat e di Rrahmani. De Laurentiis ha un paio di sogni, sono costosi ma aiutano a guardare lontano: gli è sempre piaciuto Federico Chiesa (che rischia di diventare irrealizzabile), non ha nascosto l’ apprezzamento per Castrovilli (che la Fiorentina ha fatto rinnovare di recente) e non smette di pensare a Tonali. Ma questo è (ancora) il campo delle ipotesi….