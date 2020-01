Secondo quanto riporta AS, l’Atletico Madrid ha intenzione di rinforzare il suo reparto d’attacco e nella sua lista, c’è il nome di Arek Milik. Simeone, resta in attesa del calciatore, vuole valutare infatti, se rinnoverà il contratto in essere con scadenza al 2021. In caso contrario, l’Atleti, è il primo pretendente per il calciatore.