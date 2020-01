Secondo quanto riporta AS, Il Celta Vigo ha individuato il sostituto di Lobotka, si cerca di chiudere infatti per N’Zonzi o in alternativa, si sonda Guido Rodriguez del Club America.

La chiusura di un colpo tra i due, spianerebbe la strada al Napoli, per il gioiellino del club spagnolo. La dirigenza azzurra ha fretta di chiudere e portare il prima possibile all’ombra del Vesuvio, il centrocampista.