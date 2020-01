Napoli-Inter, giocatori in silenzio stampa, l’unico a parlare è Gattuso: il motivo

Sconfitta amara quella del Napoli, contro l’Inter, al San Paolo.

Tre errori individuali (Di Lorenzo, Meret e Manolas), hanno condannato gli azzurri alla sconfitta e all’ennesimo stop, in campionato. Proprio per questa sconfitta, il tecnico del Napoli ha deciso che nessuno dei suoi giocatori rilascerà dichiarazioni ai microfoni della stampa, ma sarà soltanto lui, in conferenza e alle tv, a parlare.

Sembra che l’allenatore voglia fare da parafulmine alla sua squadra, che sta vivendo ancora un momento particolare.