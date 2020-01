Tra pochissimi minuti inizierà il match tra Roma e Torino. Si sfideranno due ex Napoli quali Diawara per i giallorossi e Verdi per i granata. Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali con le scelte di Fonseca e Mazzarri:

Roma (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti