Sky – Napoli-Inter, le probabili formazioni: Gattuso ripropone il 4-3-3. Rientri importanti nell’Inter

La vigilia di Napoli-Inter è una vigilia importante per i due allenatori: infatti, come riporta Sky, sia Conte sia Gattuso devono risolvere diversi dubbi per quanto riguarda le formazioni da schierare domani sera. Il Napoli schiererà un 4-3-3 in cui la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui, anche se rimane viva l’ipotesi di mettere Di Lorenzo centrale con Hysaj a destra, visto l’affaticamento subito da Luperto. A centrocampo e in attacco, invece, dovrebbero essere confermati i calciatori che sono scesi in campo contro Sassuolo e Parma, visto che, nei partenopei, si è aggiunta l’indisponibilità di Mertens, che è tornato in Belgio per curarsi. Nell’Inter, torneranno titolari Brozovic e Lautaro Martinez dopo la squalifica, mentre Sensi e Barella torneranno titolari a centrocampo dopo i rispettivi infortuni. In difesa ballotaggio Godin – Bastoni.

Queste le probabili formazioni:

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Inter(3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte.