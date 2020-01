Possibile tegola per la Lazio: domani esami strumentali per Correa

A lottare per le prime posizioni con Juventus ed Inter c’è a sorpresa la Lazio che anche oggi è riuscita ad ottenere un’importantissima vittoria a Brescia grazie al gol di Immobile nei minuti di recupero. Non è la prima volta che la squadra capitolina riesce ad imporsi allo scadere e questo dimostra quanto sia grande la voglia di vincere degli uomini di Inzaghi che sembrano non voler mollare fino all’ultimo minuto

Tuttavia per loro potrebbe esserci una cattiva notizie: durante la partita sembra aver avuto problemi Joaquin Correa che, stando a quanto dice il tecnico bianco-celeste, si spera sia stato vittima solo di un affaticamento. Domani in ogni casi ci saranno ulteriori esami strumentali per lui al fine di comprendere meglio le sue reali condizioni.