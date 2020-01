Napoli-Inter, arrivano le dichiarazioni di Gattuso in conferenza su Lobotka e Mertens

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inter soffermandosi anche sulle condizioni di Mertens e il possibile arrivo di Lobotka:

“Rispettiamo questo gruppo di calciatori e se arriverà qualcuno spiegherò perché è arrivato. Preferisco lavorare con le coppie e numericamente siamo in meno a centrocampo. Mertens è andato in Belgio per curarsi. Aveva un fastidio, non ha toccato palla per tre giorni e abbiamo deciso ieri di fargli fare una risonanza per avere la diagnosi migliore agli adduttori”.