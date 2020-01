Le prime impressioni di Pioli su Ibra: “Non è un giocatore qualsiasi! Se domani gioca? Vi dico questo”

Dopo essere tornato in Italia, Ibrahimovic sembra aver già scosso l’ambiente Milan almeno stando a quanto dice il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli. L’ex allenatore dell’Inter ha infatto commentato così l’arrivo dello svedese in conferenza stampa:

“Si è presentato bene non solo nelle dichiarazioni ma anche nell’atteggiamento. Mi sta piacendo tantissimo: è molto attento e curioso. Ha dato una svolta all’ambiente, non è un giocatore qualsiasi. Sta prendendo possesso del suo spazio, chiaramente gli servirà tempo. Intanto per domani è convocato quindi è anche possibile che giochi“.