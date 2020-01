Classifica Serie A: Lazio a 3 punti dal primo posto, Mazzarri aggancia il Napoli

Oggi la Serie A è tornata a regalare tante emozioni ai tifosi delle varie squadre. Ad aprire la giornata c’è stata la vittoria della Lazio a Brescia ottenuta nei minuti di recupero grazie ad Immobile. A seguire preziosissima vittoria del Verona, che si può dire essere la vera e propria squadra rivelazione del torneo, in casa della SPAL. Adesso gli scaligeri distano a sole due lunghezze dal Napoli.

Infine prima dell’ultimo match tra Roma e Torino che ha visto prevalere gli uomini di Mazzarri (che adesso hanno gli stessi punti di quelli di Gattuso), c’è stata la molto discussa vittoria del Genoa contro il Sassuolo. A tal proposito De Zerbi si è lamentato in conferenza stampa dichiarando che il rigore per l’1-0 dei giallo-blu (realizzato da Criscito) e il gol del 2-1 di Pandev non andavano convalidati.

Alla luce di tutto ciò ed in attesa delle partite di domani, tra cui c’è anche il Napoli contro l’Inter, riportiamo di seguito la classifica aggiornata: