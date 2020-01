Rio Ferdinand ad un fan su Twitter: “Per lo United consiglio Fabian Ruiz e Koulibaly…”

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha poco fa risposto ad una serie di domande su come rinforzare i Red Devils poste dai suoi fan su Twitter. L’inglese ha indicato ben quattro nomi per il Manchester United di Ole Gunner Solskjaer, che continua a stentare in campionato: secondo l’ex Manchester United il nome giusto per la mediana sarebbe quello di Fabian Ruiz, spagnolo classe ’96 del Napoli, mentre per difesa vede bene Kalidou Koulibaly;

Dunque spesa a Napoli per i Red Devils, con i due oggetti del desiderio dell’ex calciatore che sono da tempo al centro di diversi duelli di mercato tra le big d’Europa. Di seguito il Tweet: