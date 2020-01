Il Perugia – avversario del Napoli in Coppa Italia – ha esonerato l’allenatore Massimo Oddo. Il comunicato del club: “Massimo Oddo è stato sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina biancorossa e gli augura il meglio per il futuro”.

Il Napoli affronterà il Perugia il 14 gennaio (ore 15:00), al San Paolo. Partita valevole per gli ottavi di Coppa Italia.