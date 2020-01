UFFICIALE – Lazio-Napoli, trasferta aperta da oggi ma con restrizione: le info e i prezzi

Sono ufficialmente in vendita i tagliandi per la sfida di Campionato tra Lazio e Napoli, in programma sabato 11 gennaio alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma.

Per l’occasione, è stata stabilita la possibilità di aprire il settore ospiti ai tifosi azzurri ma con con limitazione per i soli possessori di tessera del tifoso.

I biglietti, in vendita da oggi alla somma di 30 euro, sono disponibili su tutti i circuiti Ticketone o Listicket.