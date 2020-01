TMW – Il Real Madrid vuole Fabian, c’è l’offerta: la richiesta di ADL

Oltre al mercato in entrata che vede Lobotka vicino al Napoli, Cristiano Giuntoli sta lavorando anche al mercato in uscita. Qualora il Napoli non dovesse qualificarsi alla prossima Champions, qualche big andrà sicuramente via e uno di questi potrebbe essere Fabian Ruiz. Oramai è risaputo, il Real Madrid è pazzo del centrocampista spagnolo, i Blancos più volte hanno provato a prenderlo, ma De Laurentiis si è sempre opposto. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, dopo la sessione invernale di mercato, Florentino Perez formulerà la prima offerta per Fabian. L’idea del patron dei Galacticos è di bloccare lo spagnolo prima dell’Europeo, poiché lì il suo valore potrebbe raddoppiarsi. Per lasciare partire l’ex Betis, ADL chiede almeno 80 milioni di euro. Lo riporta tuttomercatoweb.