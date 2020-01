Sky – Napoli, migliorano le condizioni di Koulibaly: gli ultimi aggiornamenti

Come riferisce la redazione di Sky, arrivano buone notizie per il Napoli in vista della sfida contro l’Inter: infatti il difensore Koulibaly, ha fatto lavoro a parte. Piccolo miglioramento quindi per il senegalese che finora aveva fatto solo terapie, e quindi fa ben sperare Gattuso su un suo possibile ritorno anticipando i tempi previsti. Oltre al difensore, hanno svolto un allenamento personalizzato anche Ghoulam e Mertens. Fabian Ruiz ha invece lavorato in palestra nuovamente, ancora debole dopo un attacco di febbre ed infine solo terapie per Maksimovic.