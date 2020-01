Arrivano gli ultimi aggiornamenti da parte di SkySport per quanto riguarda l’affare Lobotka–Napoli: infatti pare ci sia stato un doppio confronto quest’oggi, in Italia ed in Spagna per cercare di trovare l’intesa decisiva per permettere al centrocampista di arrivare alla corte di Gattuso. Nelle ultime ore per il Celta, pare aver rialzato la richiesta: il club spagnolo vuole 22 mln mentre il Napoli è fermo a 17mln, seguiranno aggiornamenti