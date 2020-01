Pistocchi: “ADL ha sbagliato con Sarri, ad Ancelotti servivano i campioni. Lobotka? Ecco cosa penso…”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato del Napoli a 360° ai microfoni di Radio Marte. L’ex opinionista di Mediaset ha argomentato su Sarri e Ancelotti, infine ha dato un suo parere in merito a Stanislav Lobotka.

“ADL ha sbagliato a mandare via Sarri, poi ha sbagliato anche quando ha preso Ancelotti che ha bisogno di campioni per vincere. De Laurentiis avrebbe dovuto fare un contratto in bianco a Sarri per ciò che ha fatto a Napoli: uno così non dovevi lasciartelo scappare. Lobotka è un buon giocatore, è adatto al gioco di Gattuso”.