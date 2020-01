Ora è ufficiale – Valon Behrami è un nuovo calciatore del Genoa

Tramite una nota ufficiale sul sito, poi diffusa sui canali social, il Genoa ha ufficializzato il tesseramento dell’ex Napoli, Valon Behrami.

Di seguito il comunicato del club:

Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver ricevuto il transfert internazionale per il tesseramento del centrocampista svizzero Valon Behrami (Mitrovicë, 19/04/1985). Gli esordi in Italia di Behrami riconducono alla stagione 2003/04 in maglia rossoblù. All’attivo vanta 206 presenze in Serie A TIM nei club di appartenenza (Napoli, Lazio, Fiorentina, Udinese e Verona) vincendo la Coppa Italia 2013/14. All’estero ha difeso i colori di West Ham, Watford, Amburgo e Sion. Valon Behrami ha partecipato, unico giocatore nella storia della Nazionale elvetica (83 partite), a quattro fasi finali del Campionato del Mondo (2006, 2010, 2014 e 2018), oltre che a due edizioni dell’Europeo (2008, 2016).