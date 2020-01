La SSC Napoli lancia un’iniziativa per tutti i tifosi azzurri: mini abbonamento per il girone di ritorno

La SSC Napoli ha annunciato oggi sul proprio sito un’iniziativa per i tifosi azzurri. Si tratta di un mini abbonamento per il girone di ritorno a partire dalla gara contro la Fiorentina. Chi lo sottoscriverà, avrà il diritto di prelazione per la gara di Champions League contro il Barcellona. A partire dalle 15 di oggi, venerdì 3 gennaio, tutti i possessori di Fidelity Card potranno prendere parte a questa iniziativa. Ci sono anche altri vantaggi per chi ne sarà interessato, vale a dire la possibilità di cambio nominativo dell’abbonamento per un numero massimo di 5 partite, il diritto di precedenza sull’acquisto di biglietti validi per Coppa Italia e Champions League e la possibilità di assistere agli allenamenti gratuitamente qualora si dovessero svolgere allo Stadio San Paolo.