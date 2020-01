Il giornalista e telecronista di DAZN, Stefano Borghi, ha parlato di Stanislav Lobotka ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Lo vedo come vertice basso nel centrocampo a tre. Lo slovacco è un calciatore di posizione che ama portare il pallone. Durante il suo primo anno al Celta Vigo fece molto bene, mentre quest’anno sta faticando come tutta la squadra. A me è sempre piaciuto, lo vedo bene al Napoli di Gattuso“.