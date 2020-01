Secondo il quotidiano spagnolo El Desmarque, il Napoli era fortemente interessato a Carles Aleñá, giovane e promettente trequartista del Real Betis in prestito dal Barcellona. Giuntoli e ADL hanno provato a portare il talentino in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il Barça si è opposto e il calciatore ha preferito restare in terra iberica.