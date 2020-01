UFFICIALE – Inter, si ferma un difensore: non ci sarà per la sfida con il Napoli

Brutte notizie per Antonio Conte che, dopo aver recuperato Sensi, si dovrà tuttavia privare di un’altra pedina del proprio scacchiere in occasione della trasferta di lunedì al San Paolo.

Come recita il comunicato ufficiale dell’Inter, infatti, non prenderà parte al monday night partenopeo proprio Danilo D’Ambrosio, figlio di questa terra:

“Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana”.