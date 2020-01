Questione rinnovi, KKN: “Intesa tra club e diversi giocatori, nessun centrocampista verrà ceduto”

Come si evince da quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, frequenza ufficiale del club partenopeo, la società sarebbe a buon punto per quanto riguarda i rinnovi:

“C’è l’intesa tra la dirigenza ed i vari Maksimovic, Zielinski, Hysaj, Luperto e Milik. In più, tra i centrocampisti attualmente in rosa, nessuno è sul mercato o in attesa di essere messo. Resteranno tutti a Napoli”.

Con Maksimovic l’intesa sembra essere totale, con quadriennale d 1,5 milioni di euro. Importante novità è poi quella che riguarda Hysaj, con l’albanese più volte vicino all’addio ma probabilmente ben giudicato dal neotecnico Gattuso che, allo stato dei fatti, pare voglia confermarlo.