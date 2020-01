NAPOLI – INTER, la scelta arbitrale spaventa i tifosi interisti

Impazza su Twitter il malcontento dei tifosi interisti per la designazione di Doveri come arbitro del match. Le statistiche, infatti, sembrano remare contro la squadra milanese che riportano: 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte nelle partite arbitrate dall’arbitro romano. Gli interisti non hanno dimenticato il rigore non concesso, dopo un fallo di mano abbastanza evidente di Di Maio su Icardi. Seguendo su Twitter l’hastag #NapoliInter si legge l’ansia dei tifosi neroazzurri per la scelta arbitrale, ma anche il Napoli non ha bei ricordi con Doveri, basta ricordare l’espulsione ingiusta di Fabian Ruiz durante il match contro il Milan, cartellino rosso che venne poi mostrato anche ad Ancelotti per proteste. I tifosi, quindi, sembrano essere più preoccupati dalla scelta arbitrale, tralasciando l’importanza del match per le due squadre che hanno entrambe troppa voglia di vincere.