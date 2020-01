Lazio – Napoli, biglietti disponibili da domani. I dettagli

Attraverso un comunicato ufficiale la SSC Napoli fa sapere ai suoi tifosi che i biglietti per la prossima sfida di campionato saranno disponibili all’acquisto dal 3 gennaio, questo il comunicato:

Da venerdì 3 gennaio alle ore 12 saranno in vendita i biglietti per il Settore Ospiti di Lazio-Napoli, 19esima giornata di Serie A in programma sabato 11 gennaio alle ore 18. Il costo del tagliando è di 30 euro e non ci sono tariffe ridotte.

Per tutte le informazioni utili sull’acquisto dei biglietti e per il regolamento d’uso dello stadio Olimpico cliccare qui.

Per scaricare il modulo di ingresso striscioni cliccare qui