I rinnovi per i calciatori del Napoli restano complicati. Anche per Arek Milik la trattativa non sarà semplice: offerti 3 milioni per le prossime quattro stagioni, ma il polacco ne chiede 4. L’accordo si può trovare a metà strada, a 3,5 milioni di euro quindi, ma è la clausola il vero problema: Milik non vorrebbe ci fosse, il Napoli sì. Aurelio De Laurentiis, sulla questione, pare essere irremovibile. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.