Il Napoli sta sondando il terreno per diversi giocatori, specialmente giovani. Fra questi c’è anche Andrea Cistana, difensore 22enne del Brescia. Su di lui anche Inter, Milan e Cagliari. Come per Tonali, però, il Brescia ha intenzione di blindarlo fino a fine stagione. A riportarlo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.