Gazzetta – Koulibaly, difficile vederlo con l’Inter: l’infortunio è serio, i tempi di recupero

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, contro l’Inter dovrà fare i conti con un’emergenza infortunati. Infatti, dall’infermeria, le notizie non sono positive. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a riguardo:

“Contro l’Inter, la probabilità di vedere Kalidou Koulibaly al centro della difesa, si allontana sempre di più. L’infortunio rimediato contro il Parma sembra più serio del previsto: non basterà un mese per recuperarlo, al momento continua le terapie. Anche Maksimovic non sarà del match. Dubbi su Mertens che ha svolto differenziato, ma potrebbe recuperare per l’Inter”.