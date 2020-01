Capello garantisce: “Gattuso è bravo ma ha bisogno di aiuto da ADL. Ancelotti? Lì ha trovato un progetto serio”

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Juve, Roma e Real Madrid, ha rilasciato una breve intervista riportata sulle colonne della Gazzetta dello Sport:

“Ancelotti all’Everton? Sta facendo bene, sono contentissimo per lui. Carlo sa gestire bene la pressione ed ovunque è andato ha vinto qualcosa. Sa che i ‘toffees’ hanno un progetto serio ed interessante, motivo per il quale può gettare le basi per un ottimo futuro”.

“Gattuso? Per me è bravo, ma De Laurentiis deve lasciarlo lavorare e sostenerlo. Al Napoli, prima che i calciatori, serve trovare la tranquillità altrimenti non ne uscirà mai”.