Younes potrebbe lasciare a gennaio, su di lui un club di A: la situazione

Uno degli azzurri che potrebbe lasciare nel mercato di gennaio, è Amin Younes: il giocatore tedesco fa fatica a ritagliarsi spazio in azzurro, prima con Ancelotti e ora con Gattuso.

Arrivato a parametro zero lo scorso anno, a condizionare lo scarso impiego in campo, ci sono stati anche i vari infortuni. Nonostante Gattuso abbia cambiato modulo, per l’ex Ajax sembra non ci sia molto spazio e, dunque, potrebbe lasciare già a gennaio. Come riporta la redazione di Si Gonfia la Rete, su di lui richieste dalla Bundesliga, ma anche il Sassuolo ha mostrato il suo interesse.