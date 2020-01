Sky, Di Marzio: “Il Cagliari forte su Tonelli, i rossoblu pronti ad acquistarlo già a gennaio”

Si era parlato di un possibile ritorno alla Sampdoria per Lorenzo Tonelli, ma stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista Sky esperto di calciomercato, sul difensore azzurro si sarebbe inserito fortemente anche il Cagliari. La società rossoblu vorrebbe rinforzare la rosa già a partire dal mercato invernale e il DS dei sardi, Carli, lo vuole fortemente avendolo avuto già ai tempi dell’Empoli. Per il centrale difensivo sarebbe un’ottima occasione per rilanciarsi e tornare a dire la sua sui campi di Serie A.