SKY – Nuova avventura in Serie B per Amato Ciciretti

L’Empoli sta cercando alcuni rinforzi, nel mercato di gennaio, per dare ulteriore qualità alla sua squadra e qualche giocatore in più, per risalire la classifica (attualmente 15esimo) e allontanarsi dalla zona bassa, visto che dalla terzultima distano solo 3 punti.

Come rivela Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, il club toscano ha messo tra i suoi obiettivi anche Amato Ciciretti, giocatore di proprietà del Napoli, che non rientra nei piani del club azzurro. In uscita, dall’Empoli, Karim Laribi, che è destinato al Bari, di proprietà di De Laurentiis.