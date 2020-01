Napoli-Inter, Koulibaly a serio rischio forfait, Maksimovic in dubbio

Il Napoli ha ripreso ad allenarsi anche il primo giorno dell’anno per preparare bene la gara contro l’Inter capolista prevista allo Stadio San Paolo lunedi 6 gennaio alle ore 20.45. La squadra ha iniziato con una prima fase dedicata al torello, seguito da lavoro aerobico ed esercitazioni tecniche su circuito di attrezzi, per poi finire con una partitella a campo ridotto. Luperto ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo, mentre Koulibaly e Maksimovic hanno svolto terapie. Il primo sembra in serio rischio per il match, mentre il serbo potrebbe recuperare all’ultimo minuto e per questo la coppia titolare dovrebbe essere formata da Manolas e Luperto. Infine, lavoro personalizzato per Mertens.