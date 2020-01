KKN, Del Genio: “L’attaccante del decennio? Dico Mertens. Juventus-Napoli 0-1 miglior partita”

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista per esprimere il proprio parere sull’attaccante e la partita del decennio. Queste le sue parole:

“Come attaccante del decennio dico Dries Mertens, perchè a differenza di Cavani ed Higuain ha deciso di non lasciare la maglia azzurra e non andare altrove. Per quanto riguarda la partita più bella dico senza dubbio Juventus-Napoli 0-1 con goal di Koulibaly, anche se poi quella gioia fu cancellata dopo appena una giornata“.