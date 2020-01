Inter, Conte ritrova un centrocampista per il match contro il Napoli: le ultime da Milano

Lunedì sera riparte il campionato di Napoli e Inter, che si affronteranno nel match della 18esima giornata di Serie A.

Gattuso ha ancora da valutare le condizioni di Mertens, Koulibaly e Maksimovic, mentre ha ritrovato Luperto che, questo pomeriggio, ha svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo, in attesa dei nuovi innesti. Per Conte, invece, c’è una buona notizia: il tecnico ritrova Stefano Sensi, per il match del San Paolo, dopo un lungo stop, causato dal problema muscolare che si è procurato contro la Juventus. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha grandi possibilità di partire titolare contro il Napoli, lunedì sera.