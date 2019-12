L’edizione odierna di Tuttosport scrive riguardo l’ipotesi di scambio Llorente-Politano:

“L’ipotesi resta ancora viva, non è tramontata del tutto. L’Inter aspetta prima la risposta di Giroud, obiettivo in attacco, poi nel caso parlerà con Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, d’altro canto, ha pensato a Politano per avere un esterno mancino capace di rientrare dal lato destro del campo”.