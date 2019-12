L’edizione odierna di Tuttosport scrive riguardo alle voci di un possibile approdo di Faouzi Ghoulam, difensore del Napoli, all’Inter:

“Le chance di Faouzi Ghoulam di vestire nerazzurro sono sempre più in calo. La dirigenza milanese è alla ricerca di altri profili, l’algerino non convince per via dei frequenti infortuni. L’ipotesi sembrerebbe tramontata del tutto”.