Il giornalista, Mario Sconcerti, nel suo focus per Il Corriere della Sera scrive riguardo Dries Mertens:

“Alla Roma mancano i gol dagli esterni, in squadra non ci sono grandi tiratori. L’uomo ideale potrebbe essere Dries Mertens, da punta e da ala. È il giocatore perfetto per il calcio di Fonseca, e non solo. L’attaccante belga, infatti, per la sua duttilità sarebbe ideale anche per il Milan. Il nome possibile da affiancare a Ibra potrebbe essere proprio Dries”.