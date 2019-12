Pecci, ex regista azzurro: “Lobotka? Il problema del Napoli non è il regista! Vi spiego”

Il regista del Napoli di Maradona, Eraldo Pecci, è stato intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport:

“Lobotka? È un centrocampista discreto, di buona tecnica. Non vi aspettate, però, che con lui tornerà tutto a posto. Sicuramente una delle mancanze del Napoli è l’assenza di un regista, ma non è il problema principale. La rosa degli azzurri è dotata di tanta qualità, la questione è mentale! Credo sia lo stesso organico che ha fatto molto bene negli ultimi anni, o sbaglio? Quello che può mancare è la condizione fisica, magari le motivazioni che, dopo tanti anni in un club possono diminuire”.