È pronta un’operazione in sinergia tra Bari e Napoli: il club pugliese ha come obiettivo principale Nikola Ninkovic. Il trequartista è stato scelto per migliorare qualitativamente la rosa, e dare a Vivarini il tassello mancante in squadra. L’operazione, per un club di Serie C, è molto importante e per questo motivo l’operazione verrà fatta in sinergia con il Napoli. La trattativa non sarà semplice, ma il dirigente Scala lavora per il grande colpo. Lo riportano i colleghi di Tuttoc.com.