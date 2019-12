Nel corso di Marte Sport, a Radio Marte, è intervenuto l’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo, che ha espresso una sua opinione sugli estremi difensori avuti dal Napoli negli ultimi dieci anni.

”Credo che Reina e Meret siano stati i i due migliori portieri avuti dal Napoli nell’ultimo decennio, in quest’ultimo, però, vedo qualcosa di eccezionale e può diventare uno dei più forti per caratteristiche e personalità. Anche De Sanctis ha fatto molto bene in maglia azzurra.”