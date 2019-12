TMW – Per la mediana non c’è solo Lobotka: Giuntoli guarda anche in Portogallo

Con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, il Napoli necessita di un regista dai piedi buoni capace anche di “disegnare” geometrie in mezzo al campo. Il nome in cima alla lista dei preferiti di Giuntoli è sicuramente quello di Stanley Lobotka, il quale sembra essere affascinato dalla destinazione azzurra, ma al contempo il ds sta sondando il terreno anche per un altro mediano: Danilo Pereira. Il portoghese nonché capitano del Porto ha 28 anni e una clasuola da 60 milioni. In caso di un serio interessamento, però, il prezzo potrebbe scendere intorno ai 40 milioni di euro.